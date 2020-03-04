مختار جمعة: لا يوجد مسجد الآن خارج نطاق وزارة الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لا يوجد مسجد الآن في مصر خارج نطاق وزارة الأوقاف، متابعًا: "لا نسمح لأي شخص بصعود المنابر إلا بترخيص وزارة الأوقاف، ولو سمح أحد لغير المستحقين بإلقاء خطبة توقع عليه العقوبة".





وأوضح "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد تعيين قيادة الآن أو أئمة في المساجد الكبرى بالأوقاف إلا بعد اجتياز اختبارات الوزارة، لافتًا إلى أنه يقوم باختباراتهم بنفسه قبل تولي المنصب.





وأضاف وزير الأوقاف، أنه يحفز الشباب من أئمة الأوقاف بنفسه على مهمتهم الوطنية، وتوعيتهم بخطورة الموقف، وسياستهم في اتباع القواعد الثواب والعقاب، متابعًا: "لدينا 3 أئمة في كلًا من الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب، وجميعهم على مستوى عالي من الكفاءة، ولا مجال على الإطلاق للواسطة والمحسوبية"، مضيفًا: "نعيش في زمن لا يوجد أحد ما يخيفه أو يجمله، وليس لدينا إمكانيات لتعيين أئمة جدد في الفترة الحالية".