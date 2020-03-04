شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجمها: "هتهرتلي وتعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين".. ويهدد العوضي للابتعاد عنها

نشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، رسالة تهديد للفنان أحمد العوضي، يطالبه خلالها بالابتعاد عن شقيقته، مؤكدًا أن الأخير يلاحق ياسمين بطرق غير لائقة.

وكتب "عبدالعزيز" عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "بصي يا ياسمين يا عبدالعزيز يا أختي، أ نا معاكي وفي ضهرك من وإنتي صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وإنتي عيلة صغيرة بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وإنتي عارفه إن أنا أتأذيت فيها إزاي".





وأضاف "عبدالعزيز" قائلًا: "قضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب إللي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة إللى لبستيها التورتة في وشها.





وتابع: "وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي ونسيت حياتي ونفسي عشانك وبقى كل همي أنا "ووالدتك" إنك تكبري وتبقى نجمة في مجالك.



