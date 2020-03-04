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شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجمها: "هتهرتلي وتعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين".. ويهدد العوضي للابتعاد عنها

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:05 ص
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بوابة الفجر
نور طلعت
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نشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، رسالة تهديد للفنان أحمد العوضي، يطالبه خلالها بالابتعاد عن شقيقته، مؤكدًا أن الأخير  يلاحق ياسمين بطرق غير لائقة.

وكتب "عبدالعزيز" عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "بصي يا ياسمين يا عبدالعزيز يا أختي، أنا معاكي وفي ضهرك من وإنتي صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وإنتي عيلة صغيرة بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وإنتي عارفه إن أنا أتأذيت فيها إزاي".

وأضاف "عبدالعزيز" قائلًا: "قضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب إللي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة إللى لبستيها التورتة في وشها.

وتابع: "وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي ونسيت حياتي ونفسي عشانك وبقى كل همي أنا "ووالدتك" إنك تكبري وتبقى نجمة في مجالك.

وأردف "شقيق ياسيمن عبدالعزيز، "سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك على معظم قراراتك وكنت الوحيد إللي ساندتك ووقفت جنبك في طلاقك، لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك ب 10 سنين لا من سنك وتتصوري صور مالهاش اَي لازمه علي حساب سمعتك وسمعتنا لا ومحدش هيسمح، من امتي وإحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا، من إمتي الناس بتجيب في سيرتنا !؟ ونقعد نتعاكس علي السوشيال ميديا، ومع ذلك حياتك وانتي حره فيها.. أنا هتكلم علي الشق الي يخصن .. انتي مقاطعة كل العيلة عشان تعملي الي علي مزاجك .. احنا دلوقتي وعايزين نفهم العلاقه دي ايه و رايحه علي فين.

ولم يكتفي وائل بتوجيه الرسالة لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بل وجه الرسالة للفنان أحمد العوضي قائلًا: "أما بالنسبه للأخ الي ماشي وراكي في كل حته وشايفك البيضة الدهب إللي هتفقسله كل يوم أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل !! وتقعد مع رجالة البيت !!..دي الأصول وده الأحترام .. وطبعا لانك عارف إنك مرفوض رافضا باتا فاعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال إللي أنت سالكه من سنين مع بنات الناس !!.. أنا من راي كفاية عليك البطولة إللي أخدتها والعربية المرسيدس الهدية .. وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا لان طول عمرنا في حالنا ومحدش سامع عننا حاجه وملوش لازمه جو الصور والمعاكسات ده وانا مبخفش من تهديد حد !!.
جدير بالذكر أن انتشر مؤخرا أخبار تفيد بوجود علاقة غرامية بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، تنتهي بالزواج خلال الأشهر القليلة المقبلة.


شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجمها: "هتهرتلي وتعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين".. ويهدد العوضي للابتعاد عنها
شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجمها: "هتهرتلي وتعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين".. ويهدد العوضي للابتعاد عنها
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