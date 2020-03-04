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بالأرقام.. كشف حساب فريق كوكاكولا في 16 جولة بالممتاز "ب"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:15 ص
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بوابة الفجر
نورهان فضل
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يواجه فريق كوكاكولا نظيره الداخلية، في الثانية ونصف من عصر الاثنين المقبل، على ملعب السكة الحديد، فى الجولة الـ17 بدوري القسم الثاني للمجموعة الثانية .

يمر فريق كوكاكولا بتراجع في النتائج، بعد الهزائم المتتالية ، وضعته في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، عقب مرور 16 جولة لم يحرز خلالهم سوى 15 هدف، حيث تُعد أسوأ بداية منذ سنوات طويلة خاصة أنه الموسم الماضي كان يُنافس على الصعود للدوري الممتاز.


خاض فريق كوكاكولا 16 مباراة في دوري القسم الثاني، وحصد خلالهم 18 نقطة، ويحتل الفريق المركز التاسع، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، وسجل فريق كوكاكولا 15 هدف، منهم 5 أهداف على ملعبه مقابل 10 أهداف خارج ملعبه، وسكنت شباكه 21 هدف، منهم 8 أهداف على ملعبه، مقابل 13 أهداف خارج ملعبه .

وتضم قائمة هدافي كوكاكولا كلا من: أكرم عبدربه 5 أهداف، أحمد سعيد "بندق" 4 أهدف، كريم صلاح "حلاوة" برصيد ثلاث أهداف، وهدفين من نصيب اللاعب محمد ناجي جدو.

ويسعي الجهاز الفني للفريق بقيادة مدوح عبدالحي المدير الفني، لإعادة الفريق على الطريق الصحيح مرة أخري وتصحيح نتائج الفريق، السلبية.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 31 نقطة.
2- الداخلية 28 نقطة.
3- بتروجت 28 نقطة.
4- منتخب السويس 24 نقطة.
5- النصر 22 نقطة.
6- النجوم 21 نقطة.
7- جمهورية شبين 21 نقطة.
8- القناة 21 نقطة.
9- كوكاكولا 18 نقطة.
10- المريخ 15 نقطة.
11- الترسانة 14 نقطة.
12- الزرقا 9 نقاط.
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