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لجنة الاستئناف تنظر فى تظلم الأهلي والزمالك بعد عقوبات السوبر

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:11 ص
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد جمال
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تنظر لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم تظلم كل من النادي الأهلي والزمالك بعدما تم إصدار عقوبات السوبر المصري والذى أقيم بين الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالإمارات وانتهي بتتويج الأبيض بعد الفوز بركلات الترجيح بعدما انتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

 

وتقدم نادي الزمالك بتظلم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على العقوبات التي وقعت على عدد من مسئوليه ولاعبيه نتيجة الأحداث التي وقعت بعد مباراة السوبر المصري التي أقيمت في 20 فبراير الماضي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي .

 

وكان النادي الأهلي قد تقدم بتظلم حول الموضوع نفسه ، بعد الإطلاع على الأسطوانة المدمجة للأحداث، حيث سبق وأن أعلن الاتحاد المصري عن ترحيبه بإطلاع أي من طرفي المباراة على محتواها والتي تم الحصول عليها رسميا، وذلك في مواجهة محاولات غير مبررة للتشكيك فيها، ثبت كذب ادعاءاتها.

 

ومن المقرر أن يتم عرض التظلمين على لجنة الاستئناف بالاتحاد في اجتماع لم يحدد موعده بعد، حيث قام الناديان بتسديد الرسوم الخاصة بذلك.

 

قرارات لجنة الانضباط في مباراة السوبر

 

إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

 

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

 

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

 

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

 

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

 

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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