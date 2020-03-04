"الصحة": الوفد المصري يعود من الصين نهاية الأسبوع الجاري

قالت وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان وجهت دعوة للجانب الصيني، لحضور احتفالية إعلان مصر خالية من فيروس سي خلال زيارتها الصين، لافتًا إلى أن الموقف في الصين تحسن بشكل كبير في مواجهة فيروس كورونا.





وأضافت وزارة الصحة في تصريحات تلفزيونية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن زيارة وزيرة الصحة للصين مثمرة للغاية في تعميق العلاقات بين البلدين، متابعة: "الجانب الصيني نقل شكر الرئيس الصيني للرئيس عبدالفتاح السيسي".





ونوهت إلى أن منظمة الصحة العالمية عاكفة على إنتاج لقاح لمكافحة المرض، متابعًا: "الصين لم تتوصل لـ مصدر الفيروس ولكنهم يعملون للوصول لمصدر الفيروس.





وأشارت الوزارة إلى أن الوفد المصري يعود من الصين نهاية الأسبوع الجاري ويتوجه للحجر الصحي، موضحًة أنه سيتم اتباع كافة الإجراءات الحجر الصحي من بينها قياس درجة الحرارة، بالإضافة إلى كافة الفحوصات، معقبًة: "هنتعامل زي أي مواطنين عاديين".