داعية: فهم القوامة على النساء بصورة خاطئة "قلة أدب"

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن معنى الرجال قوامون على النساء، يفيد أن أي رجل قوام على زوجته ووالدته وأخته والسيدات اللاتي يحتجن لمساعدته، موضحا أن الله قال في كتابه "الرجال قوامون على النساء"، ولم يقل "الأزواج قوامون على زوجاتهم.



وأشار "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن فهم القوامة أنها السلطة على المرأة "قلة أدب"، حيث أن هذا المعنى ليس ما يقصده الله، مضيفا أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان لا يطلب من زوجاته بمجرد حلول الليل شيئا لتوفير الراحة لهن.



وأضاف أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن الأصل أن تعيش الزوجة على قدر راتب زوجها حتى وإن كانت أغنى منه.

