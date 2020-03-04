Advertisements
Advertisements
Advertisements

داعية: فهم القوامة على النساء بصورة خاطئة "قلة أدب"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:33 ص
Advertisements
مبروك عطية
مبروك عطية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن معنى الرجال قوامون على النساء، يفيد أن أي رجل قوام على زوجته ووالدته وأخته والسيدات اللاتي يحتجن لمساعدته، موضحا أن الله قال في كتابه "الرجال قوامون على النساء"، ولم يقل "الأزواج قوامون على زوجاتهم.

وأشار "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن فهم القوامة أنها السلطة على المرأة "قلة أدب"، حيث أن هذا المعنى ليس ما يقصده الله، مضيفا أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان لا يطلب من زوجاته بمجرد حلول الليل شيئا لتوفير الراحة لهن.

وأضاف أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن الأصل أن تعيش الزوجة على قدر راتب زوجها حتى وإن كانت أغنى منه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معنى القوامة على النساء مبروك عطية القوامة

أخبار تهمك

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يكشف سبب رفضه تدريب برشلونة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مدير الحجر الصحي يكشف حقيقة وجود اشتباهات جديدة بفيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف حقيقة رغبة الأهلي في التعاقد مع الشناوي وجاد

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يحذر الكاف من جاساما ويطلب مراقبته أمام صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020: أزمة تندلع بين لاعبي البرسا وكيكي سيتين.. الأشقر يقترب من الرحيل.. أول طلب من ميسي بعد خسارة الكلاسيكو

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أخبار ريال مدريد الثلاثاء 3 مارس 2020: ضياع صفقة زيدان.. صدمة لنجم الريال.. حسم موقف الملكي من عودة رونالدو

منذ أقل من ساعتين

لهذا السبب.. إلغاء حفل تامر حسني وإليسا في الكويت

منذ ساعتين

"الري" تكشف مفاجأة وراء تغيب إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة منح المدارس إجازة بسبب كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بورسعيد على صفيح ساخن.. إيقاف عشرات الحصص الاستيرادية.. ومسؤولون: "السيستم واقع" وبرلماني عن "الغضبان": يفتعل الأزمات

منذ حوالي 5 ساعات

"صفقة الموسم" على أعتاب النصر

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

هجوم شديد من مبروك عطية على ركاب قطار ضحية التذكرة

تعرف على أفضل عمل تقوم به في "المولد النبوي"

مبروك عطية: الإحسان إلى الجار من أعلى درجات الدين

مبروك عطية عن ختان الإناث: قلة أدب وحرام

مبروك عطية: مجدي يعقوب لا يتقاضي راتب ولا يملك سوى تذاكر الطيران

"داعية" يكشف عن راتب مجدي يعقوب الحقيقي نظير إجراءه العمليات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:19 م

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

06:17 م

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020: أزمة تندلع بين لاعبي البرسا وكيكي سيتين.. الأشقر يقترب من الرحيل.. أول طلب من ميسي بعد خسارة الكلاسيكو

10:42 م

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

09:06 م

أخبار ريال مدريد الثلاثاء 3 مارس 2020: ضياع صفقة زيدان.. صدمة لنجم الريال.. حسم موقف الملكي من عودة رونالدو

10:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status