"عن أحداث حقيقية".. العوضي ينشر البرومو التشويقي الأول لمسلسل أمير كرارة "الاختيار" رمضان 2020



يذكر أن الفنان أحمد العوضى شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلى "لآخر نفس"، "كلبش٣"، وحقق من خلالهما نجاحًا كبيرًا.









نشر الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو تشويقي لمسلسل الاختيار الذي سيعرض في رمضان 2020 المقبل.وعلق العوضي: "الإعلان التشويقي الأول لمسلسل الاختيار رمضان 2020 عن أحداث حقيقية، منسي عشماوي سينرجي".جائت تعليقات الجمهور مليئة بالحماس والشغف والإعجاب بالفيديو حيث قامو بالتعليق قائلين:" دغدغ الدنيا أعوضي، هيكسر الدنيا ان شاء الله، بالتوفيق واضح انه مسلسل رهيب، خد قلبي مش عاوزه من الإعلان باين أنه هيكسر الدنيا، بالتوفيق يا عوضي إن شاء الله هيكسر الدنيا".يشار إلى، الفنان أمير كرارة يجسد شخصية الشهيد والعقيد أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء تصديه للعناصر الإرهابية، ويُجسد الفنان أحمد العوضي دور الإرهابي هشام عشماوي، الذي استطاعت القوات المصرية القبض عليه بعد هروبه خارج البلاد، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وبطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ومن إخراج بيتر ميمي.