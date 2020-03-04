Advertisements
Advertisements
Advertisements

"عن أحداث حقيقية".. العوضي ينشر البرومو التشويقي الأول لمسلسل أمير كرارة "الاختيار" رمضان 2020

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:47 ص
Advertisements
بوابة الفجر
سيدة صادق
Advertisements

نشر الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو تشويقي لمسلسل الاختيار الذي سيعرض في رمضان 2020 المقبل. 

وعلق العوضي: "الإعلان التشويقي الأول لمسلسل الاختيار رمضان 2020 عن أحداث حقيقية، منسي عشماوي سينرجي".

جائت تعليقات الجمهور مليئة بالحماس والشغف والإعجاب بالفيديو حيث قامو بالتعليق قائلين:" دغدغ الدنيا أعوضي، هيكسر الدنيا ان شاء الله، بالتوفيق واضح انه مسلسل رهيب، خد قلبي مش عاوزه من الإعلان باين أنه هيكسر الدنيا، بالتوفيق يا عوضي إن شاء الله هيكسر الدنيا". 

يشار إلى، الفنان أمير كرارة يجسد شخصية الشهيد والعقيد أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء تصديه للعناصر الإرهابية، ويُجسد الفنان أحمد العوضي دور الإرهابي هشام عشماوي، الذي استطاعت القوات المصرية القبض عليه بعد هروبه خارج البلاد، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وبطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ومن إخراج بيتر ميمي.

يذكر أن الفنان أحمد العوضى شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلى "لآخر نفس"، "كلبش٣"، وحقق من خلالهما نجاحًا كبيرًا.


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020: أزمة تندلع بين لاعبي البرسا وكيكي سيتين.. الأشقر يقترب من الرحيل.. أول طلب من ميسي بعد خسارة الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة منح المدارس إجازة بسبب كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد الثلاثاء 3 مارس 2020: ضياع صفقة زيدان.. صدمة لنجم الريال.. حسم موقف الملكي من عودة رونالدو

منذ حوالي 3 ساعات

بورسعيد على صفيح ساخن.. إيقاف عشرات الحصص الاستيرادية.. ومسؤولون: "السيستم واقع" وبرلماني عن "الغضبان": يفتعل الأزمات

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

منذ حوالي 5 ساعات

لهذا السبب.. إلغاء حفل تامر حسني وإليسا في الكويت

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحذر الكاف من جاساما ويطلب مراقبته أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة .. لاعب ريال مدريد المعار يرفض العودة

منذ ساعة و 13 دقيقة

شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجمها: "هتهرتلي وتعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين".. ويهدد العوضي للابتعاد عنها

منذ أقل من ساعتين

مدير الحجر الصحي يكشف حقيقة وجود اشتباهات جديدة بفيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء

منذ ساعة و 17 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:19 م

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

06:17 م

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

09:06 م

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020: أزمة تندلع بين لاعبي البرسا وكيكي سيتين.. الأشقر يقترب من الرحيل.. أول طلب من ميسي بعد خسارة الكلاسيكو

10:42 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء

12:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status