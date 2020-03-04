"الصحة": استلمنا وثائق فنية من الصين حول تطور "كورونا"

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن نتائج زيارة وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد للصين، لافتة إلى أن الزيارة تحمل رسائل تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب الصيني.



وقالت وزارة الصحة في تصريحات تلفزيونية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الزيارة تستهدف تعزيز سبل التعاون في مواجهة فيروس كورونا، لافتًة إلى أن بكين اتخذت إجراءاتها الاحترازية حيال وزيرة الصحة والوفد المرافق لها فور وصولها.



ولفتت الوزارة إلى أن مصر استلمت وثائق فنية محدثة من الصين حول تطور الفيروس، مشيرًة إلى أن مصر أول دولة تتسلم وثائق طريقة تعامل الصين وخبراتها مع "كورونا".

