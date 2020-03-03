قوات الاحتلال تعتقل تاجرين فلسطينيين بمعبر بيت حانون

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، تاجريْن فلسطينيين، من غزة على حاجز بيت حانون/إيرز شمالي القطاع.



وقال عبدالناصر عوني فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت التاجرين عبدالكريم سامي أبو سعادة (32 عامًا)، وأحمد محمد صبح (48 عاما)، خلال تنقلهما عبر الحاجز.

وأضاف أنه باعتقال التاجرين يرتفع عدد المعتقلين عبر حاجز "إيرز" منذ مطلع عام 2020، إلى 5 فلسطينيين، منهم 4 تجار، فيما جرى اعتقال 13 آخرين من بينهم 9 تجار في العام الماضي.

واعتبر أن الاعتقالات تشير إلى إصرار سلطات الاحتلال لجعل المعبر المذكور مصيدة للفلسطينيين، ومكانا للتعذيب النفسي وأداة للضغط والابتزاز وأحيانا للمساومة.

وتابع: "من الملاحظ أن هناك استهدافا للتجار الذين يتنقلون عبر معبر بيت حانون، حيث تم اعتقال عدد منهم، واحتجاز آخرين لساعات طويلة وإجبار الكثيرين منهم للانتظار قبل السماح لهم باستمرار العبور".

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل الادعاء الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لتسهيل تنقل وسفر التجار وزيادة التصاريح لهذه الشريحة للسفر عبر المعبر المذكور.

ودعا الفلسطينيين الذين يتنقلون عبر معبر بيت حانون أو يضطرون إلى اللجوء له، إلى أخذ الحيطة والحذر.

ومعبر بيت حانون مخصص للأفراد، ويربط بين شمال قطاع غزة وجنوب إسرائيل، ويمر عبره نحو ألف فلسطيني يوميا، لفئات محددة، بعد الحصول على تصاريح إسرائيلية خاصة، ويقتصر المرور على فئة التجار ورجال الأعمال، والمرضى، والحالات الإنسانية.