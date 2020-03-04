"تستاهل تبقى أحسن من بيومي فؤاد"..أحمد سعد يوجه رسالة لشقيقه عمرو من داخل الحرم المكي









وظهر خلال الفيديو وهو يدعو لشقيقه قائلاً :"يا رب يا رب يا عمرو سعد، يرزقك ويكرمك ويزيدك من حب الناس ومن النجاح، لأنك بجد تستاهل تبقى أحسن من بيومي فؤاد".



وعلق على الفيديو قائلاً :"ادعوا معايا لأخويا عمرو سعد".



الجدير بالذكر أن أحمد سعد طرح مؤخرًا أغنية "مامي كوسا" وتعاون فيها مع حسن الشافعي وكنكة عضو فريق المدفعجية، وهى من كلمات وألحان إسلام كنكة،وأحمد سعد، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعي.













حرص الفنان أحمد سعد، على الدعاء لشقيقه عمرو سعد، أثناء أدائه مناسك العمرة في الأراضي المقدسة.ونشر أحمد سعد مقطع فيديو جديد له، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وذلك خلال تواجده في الحرم المكي.