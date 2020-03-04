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"لعبة الملوك" ورشة شطرنج أسبوعية للأطفال بمتحف الفن الإسلامي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:14 ص
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حسام زيدان
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أعلن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة تنظيم دورة تدريبية لتعليم الأطفال لعبة الشطرنج تحت عنوان: "لعبة الملوك".

وتبدأ الدورة من السبت الموافق 7 مارس، وتمتد إلى شهر كامل بواقع ورشة كل أسبوع.

وتعتبر لعبة "الشطرنج" من الألعاب الذهنية التي حرص السلاطين والملوك على تعلمها، فهذه اللعبة بها العديد من الفوائد، حيث تعمل على تنمية القدرات العقلية، وترفع مهارة سرعة اتخاذ القرار، والتفكير السليم.

وقد وصل الإهتمام بلعبة الشطرنج عبر العصور التاريخية فى كونها تصنع فى بعض الأحيان من الذهب الخالص ومرصع بالجواهر الثمينة.

أكبر متاحف العالم
ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة من أكبر المتاحف الإسلامية في العالم حيث يضم مجموعات متنوعة من الآثار التي ترجع للعصر الإسلامي، من عدة أقطار مختلفة كالهند والصين وإيران، مرورا بفنون شبه الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس. 

فكرة إنشاء المتحف
وبدأت فكرة إنشاء متحف للفنون والآثار الإسلامية في عصر الخديو "إسماعيل" عام 1869، وتم تنفيذ الفكرة في عصر الخديو توفيق عام 1880، عندما قام فرانتز باشا بجمع التحف الأثرية التي ترجع إلى العصر الإسلامي في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله الفاطمي بشارع المعز.

وفي عام 1882 كان عدد القطع الأثرية التى تم جمعها 111 قطعة، وتم بعد ذلك بناء مبنى صغير في صحن جامع الحاكم أطلق عليه اسم "المتحف العربي"، تحت إدارة فرانتز باشا الذي ترك الخدمة سنة 1892.

وتم افتتاح مبنى المتحف الحالي في منطقة باب الخلق في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في 28 ديسمبر 1903، ثم تغير اسم المتحف من دار الآثار العربية إلى متحف الفن الإسلامي عام الدار سنة 1951.

وللمتحف مدخلان أحدهما مطل على شارع بور سعيد في مواجهة مديرية أمن القاهرة، وتتميز هذه الواجهة بزخارفها المستوحاة من العمارة الإسلامية في مصر في عصورها المختلفة، ويتكون المتحف من طابقين؛ الأول به قاعات العرض، والثاني به المخازن وبدروم يستخدم كمخزن وقسم لترميم الآثار.
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الكلمات المفتاحية

تنميه تنمية القدرات الشطرنج

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