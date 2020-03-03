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تشيلسي يطرد ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:42 م
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ليفربول وتشيلسي
ليفربول وتشيلسي
أحمد عصام
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نجح فريق تشيلسي في تحقيق فوز على حساب فريق ليفربول بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل اللاعب البرازيلي ويليان هدف فريق تشيلسي الأول في المباراة، بينما عزز روس باركلي النتيجة بالهدف الثاني بالشوط الثاني من اللقاء.

وحجز البلوز مقعدا في الدور الربع نهائي من البطولة بعد هذا الفوز، وكان قد صعد فريق أرسنال بالأمس على حساب بورتسموث بعد الفوز بثنائية نظيفة.

يذكر أن هذة هي الهزيمة الثانية لفريق ليفربول على التوالي، وذلك بعد الخسارة أمام فريق واتفورد بنتيحة ثلاثة أهداف نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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