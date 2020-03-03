بعد الخسارة أمام تشيلسي.. تعرف على موعد مباراة ليفربول المقبلة

يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية تجمع بين نادى ليفربول صاحب الأرض والجمهور ونظيره بورنموث ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، تحت قيادة الحكم باول تيرني، يوم السبت القادم الموافق 7 مارس.





موعد مباراة ليفربول القادمة

وتقام مباراة ليفربول وبورنموث يوم السبت، ضمن مباريات الجولة ال 28 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام الثانية ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة ونصف بتوقيت السعودية والرابعة ونصف بتوقيت الإمارات والثانية عشر ونصف بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2.





ويذكر أن الريدز يحتل المركز الأول برصيد 79 نقطة بينما بورنموث فى المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.

وخسر ليفربول أمام تشيلسي فى دور ال 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بهدفين دون رد.



