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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-3-2020.. وقفزة جديدة في سعر المعدن الأصفر

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليصعد سعر جرام الذهب نحو 20 جنيهًا، محققًا أكبر صعود يومي في 2020، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:



توقعات أسعار الذهب:

توقع تقرير عن بنك "سيتي جروب" ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية في غضون الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة.

وقال "إد مورسفي" في مذكرة لعملاء البنك اليوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي يمتد فيه السوق الصاعد القياسي للأسهم، ومع تفشي فيروس كورونا الذي يثير مخاوف من تباطؤ محتمل في النمو العالمي، يمكن أن يكون الذهب وسيلة للمستثمرين للتحوط من المخاطر السلبية"، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وارتفعت أسعار الذهب أعلى مستوى 1600 دولار للأوقية في ختام جلسة أمس وتستمر في صعودها اليوم عند أعلى مستوى في 7 سنوات رغم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية خلال التعاملات.

وتابع المحللون: "يجب أن يكون الذهب بمثابة تحوط لسوق الأصول الكلية، يتسم بالمرونة خلال ارتفاعات الأصول الخطرة، لكنه يعمل بمثابة أداة للتحوط خلال عمليات البيع والتقلبات الواسعة".

وعلى المدى القصير، يتوقع محللو "سيتي جروب" أن يصل سعر الذهب إلى 1700 دولار للأوقية خلال فترة من 6 إلى 12 شهراً القادمة.

وقال "مورس" إن الاتجاه الصعودي في الذهب هذا العام يشير إلى قلق المستثمرين المتزايد بشأن ما نحن فيه من دورة الأعمال، وكذلك الشكوك المستمرة المحيطة بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين والانتخابات الأمريكية المقبلة.

وأضاف أن الخلفية الاقتصادية تدعم الذهب أيضًا لأنه يميل إلى تحقيق نتائج جيدة في بيئة معلات فائدة منخفضة حيث يبحث المستثمرون عن العائد.





أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 819.68  جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 717.23 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر  597.5 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,738 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر   597.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر717.23 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر   819.68 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,738  جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

811 إلى 814

عيار 22 

744 إلى 746

عيار 21

710 إلى 712

عيار 18

609 إلى 610

عيار 14

473 إلى 475

عيار 12

406 إلى 475

الاونصة

25.235 إلى 25.307

الجنيه الذهب

5,680 إلى 5,696

الكيلو

811.429 إلى 813.714

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

819.68 جنيه      

 52.38 $

سعر الذهب عيار 22

751.38جنيه

 48.01 $

اسعار الذهب عيار 21

717.23جنيه       

45.83 $

اسعار الذهب عيار 18

 597.5جنيه

39.28 $

سعر الذهب عيار 14

478.15جنيه

30.55 $

سعر الذهب عيار 12

398.25جنيه

26.19 $

سعر الذهب عيار 9

307.38جنيه

19.64 $

اسعار أوقية الذهب

25,492 جنيه

1,629 $

اسعار جنيه الذهب

5,738 جنيه

366.64 $

اسعار كيلو الذهب

819,677 جنيه

52,376 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

3 مارس

819.68

717.23

614.77

478.15

409.38

2 مارس

796.5

697

597.5

464.75

398.25

1 مارس

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

29 فبراير

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

28 فبراير

783.62

784.43

585.22

452.95

386.81

27 فبراير

813.38

710.48

607.55

470.31

401.69

26 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

25 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

24 فبراير

818.25

716

613.75

477.25

409.25

23 فبراير

809.25

708

606.75

472

404.5

12 فبراير

784

686

588

457.25

392

11 فبراير

782.75

685

587.25

456.75

391.5

10 فبراير

787.5

689

590.5

459.25

393.75

9 فبراير

786.25

688

688

458.75

393.25

8 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

7 فبراير

782

685

782

455.25

390

6 فبراير

784

686

588

457.25

392

5 فبراير

790.55

691.75

592.92

461.16

395

4 فبراير

782.25

685

587.25

456.75

391.5

3 فبراير

794.25

695

595.75

463.25

397.25


أسعار الذهب عالميًا:

سجلت أسعار الذهب أكبر صعود يومي منذ يونيو 2019 بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، لتتراجع أسعار الدولار.


وأعلن وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع استعدادهم لاستخدام كافة الأدوات لحماية الاقتصاد من مخاطر كورونا.

وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 3.1 بالمائة ليسجل 1644.40 دولار للأوقية، وهو ما يعد أكبر مكاسب يومية من حيث النسبة المئوية منذ يونيو الماضي.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 3.2 بالمائة ليسجل 1641.30 دولار للأوقية.



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