أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-3-2020.. وقفزة جديدة في سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب في مصر





قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليصعد سعر جرام الذهب نحو 20 جنيهًا، محققًا أكبر صعود يومي في 2020، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:













توقعات أسعار الذهب:





توقع تقرير عن بنك "سيتي جروب" ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية في غضون الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة.





وقال "إد مورسفي" في مذكرة لعملاء البنك اليوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي يمتد فيه السوق الصاعد القياسي للأسهم، ومع تفشي فيروس كورونا الذي يثير مخاوف من تباطؤ محتمل في النمو العالمي، يمكن أن يكون الذهب وسيلة للمستثمرين للتحوط من المخاطر السلبية"، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.





وارتفعت أسعار الذهب أعلى مستوى 1600 دولار للأوقية في ختام جلسة أمس وتستمر في صعودها اليوم عند أعلى مستوى في 7 سنوات رغم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية خلال التعاملات.





وتابع المحللون: "يجب أن يكون الذهب بمثابة تحوط لسوق الأصول الكلية، يتسم بالمرونة خلال ارتفاعات الأصول الخطرة، لكنه يعمل بمثابة أداة للتحوط خلال عمليات البيع والتقلبات الواسعة".





وعلى المدى القصير، يتوقع محللو "سيتي جروب" أن يصل سعر الذهب إلى 1700 دولار للأوقية خلال فترة من 6 إلى 12 شهراً القادمة.





وقال "مورس" إن الاتجاه الصعودي في الذهب هذا العام يشير إلى قلق المستثمرين المتزايد بشأن ما نحن فيه من دورة الأعمال، وكذلك الشكوك المستمرة المحيطة بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين والانتخابات الأمريكية المقبلة.





وأضاف أن الخلفية الاقتصادية تدعم الذهب أيضًا لأنه يميل إلى تحقيق نتائج جيدة في بيئة معلات فائدة منخفضة حيث يبحث المستثمرون عن العائد.





















أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 819.68 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 717.23 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 597.5 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,738 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 597.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 717.23 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 819.68 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,738 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 811 إلى 814 عيار 22 744 إلى 746 عيار 21 710 إلى 712 عيار 18 609 إلى 610 عيار 14 473 إلى 475 عيار 12 406 إلى 475 الاونصة 25.235 إلى 25.307 الجنيه الذهب 5,680 إلى 5,696 الكيلو 811.429 إلى 813.714 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 819.68 جنيه 52.38 $ سعر الذهب عيار 22 751.38جنيه 48.01 $ اسعار الذهب عيار 21 717.23جنيه 45.83 $ اسعار الذهب عيار 18 597.5جنيه 39.28 $ سعر الذهب عيار 14 478.15جنيه 30.55 $ سعر الذهب عيار 12 398.25جنيه 26.19 $ سعر الذهب عيار 9 307.38جنيه 19.64 $ اسعار أوقية الذهب 25,492 جنيه 1,629 $ اسعار جنيه الذهب 5,738 جنيه 366.64 $ اسعار كيلو الذهب 819,677 جنيه 52,376 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 3 مارس 819.68 717.23 614.77 478.15 409.38 2 مارس 796.5 697 597.5 464.75 398.25 1 مارس 787.36 687.70 588.08 455.13 388.68 29 فبراير 787.36 687.70 588.08 455.13 388.68 28 فبراير 783.62 784.43 585.22 452.95 386.81 27 فبراير 813.38 710.48 607.55 470.31 401.69 26 فبراير 813.75 712 610.25 474.75 406.75 25 فبراير 813.75 712 610.25 474.75 406.75 24 فبراير 818.25 716 613.75 477.25 409.25 23 فبراير 809.25 708 606.75 472 404.5 12 فبراير 784 686 588 457.25 392 11 فبراير 782.75 685 587.25 456.75 391.5 10 فبراير 787.5 689 590.5 459.25 393.75 9 فبراير 786.25 688 688 458.75 393.25 8 فبراير 786.25 688 589.75 458.75 393.25 7 فبراير 782 685 782 455.25 390 6 فبراير 784 686 588 457.25 392 5 فبراير 790.55 691.75 592.92 461.16 395 4 فبراير 782.25 685 587.25 456.75 391.5 3 فبراير 794.25 695 595.75 463.25 397.25







أسعار الذهب عالميًا:





سجلت أسعار الذهب أكبر صعود يومي منذ يونيو 2019 بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، لتتراجع أسعار الدولار.



وأعلن وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع استعدادهم لاستخدام كافة الأدوات لحماية الاقتصاد من مخاطر كورونا.

وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 3.1 بالمائة ليسجل 1644.40 دولار للأوقية، وهو ما يعد أكبر مكاسب يومية من حيث النسبة المئوية منذ يونيو الماضي.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 3.2 بالمائة ليسجل 1641.30 دولار للأوقية.





