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محافظ الإسكندرية: 3 سيدات وراء شائعات انتشار فيروس كورونا بالمدارس

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:35 م
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اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
كساب أحمد
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك 3 سيدات وراء شائعات انتشار فيروس كورونا في المدارس، وهذه السيدات هي نفسها التي قامت بنشر شائعات عبر جروبات الواتس آب سابقًا بانتشار الالتهاب السحائي.

وتابع "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن جميع العينات التي قامت المحافظة باتخاذ حتى الآن سلبية، مشيرًا إلى أن الحديث على أن وفاة أحد المواطنين بفيروس كورونا غير صحيح، معقبًا: " لو حد مات هنخبيه فين".

ولفت إلى أن المحافظة ليس من مصلحتها اخفاء أي إصابة، وهناك متابعة لحظة بلحظة لأي حالات اشتباه، ولا يوجد حتى الآن أي حالة مصابة، وإذا حدث أي إصابة سيتم الإعلان عنها على الفور.
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