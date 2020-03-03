البورصة الأمريكية تنهى تعاملات الجلسة الدامية

أنهت البورصة الأمريكية الجلسة الدامية اليوم الثلاثاء، بعد خفض مفاجئ في معدل الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي على خلفية تأثير فيروس كورونا.





وقبل الانخفاض الحاد تأرجحت الأسهم الأمريكية بين الصعود والهبوط بعد أن قرر المركزي الأمريكي، في إعلان استثنائي، خفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح في نطاق يتراوح بين 1 إلى 1.25 بالمائة.





وأرجع رئيس الفيدرالي القرار المفاجئ إلى وجود خطر على الآفاق المستقبلية للاقتصاد الأمريكي.





فيما تعهدت دول مجموعة السبع باستخدام كافة أدوات السياسة المناسبة لحماية الاقتصاد العالمي من التأثير السلبي لفيروس كورونا لكنها لم تعلن إجراءات محددة.





ومع إقبال أستراليا على خفض الفائدة لأدنى مستوى على الإطلاق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ خفض أكبر للفائدة، كما كرر طلبه بعد الخفض المفاجئ من جانب الفيدرالي.





وجاء هبوط "وول ستريت" مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات أدنى مستوى 1 بالمائة لأول مرة على الإطلاق.





ويواصل المستثمرون مراقبة تداعيات فيروس كورونا الذي أصاب حوالي 90 ألف شخصاً، وأودى بحياة 3 آلاف شخصاً على الأقل عالمياً أغلبهم في الصين.





وعند الختام، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة تزيد عن 2.9 بالمائة إلى 25917 نقطة، فاقداً حوالي 785 نقطة تقريباً.





كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 2.8 بالمائة مسجلاً 3003 نقطة، فيما تراجع "ناسداك" بنسبة 3 بالمائة إلى 8684 نقطة.





وكانت المؤشرات الثلاثة استهلت تعاملات اليوم داخل النطاق الأحمر قبل أن تشهد حالة من التقلبات مع إعلان الفيدرالي حتى شهدت خسائر حادة.



