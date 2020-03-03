شوبير يكشف حقيقة رغبة الأهلي في التعاقد مع الشناوي وجاد

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع الثنائي أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز، ومحمود جاد حارس إنبي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









شوبير قال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت" :"الأهلي لا يتفاوض مع أحد وليس هناك تفاوضا مع أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز، فالحارس من الممكن أن يجدد تعاقده مع ناديه أو ينتقل إلى أي ناد أخر".









وأضاف :"الأهلي لم ولن يتفاوض مع محمود جاد حارس إنبي، فالفريق يضم 4 حراس مميزين في الوقت الحالي، والأهلي قرر الاعتماد على أبنائه".









وأتم حديثه :"هناك جلسة بين سيد عبد الحفيظ وشريف إكرامي في نهاية شهر مارس لحسم موقفه سواء بالعدول عن قراره أو الرحيل عن القلعة الحمراء".



