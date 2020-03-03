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خالد علي: حظوظ صن داونز لا تزال قائمة.. وهناك مفاجأة في التشكيل أمام الأهلي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:24 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قال خالد علي المنسق الإعلامي لنادي صن دوانز إن نتيجة مباراة الأهلي أمام الفريق الجنوب الإفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا جيدة للفريق الأحمر.


وأضاف :"حظوظ صن داونز لا تزال قائمة خضنا شوط في القاهرة ولا يزال هناك شوط أخر في جنوب إفريقيا".


وتابع :"في مثل هذه المباريات الفرق المحترفة لا بد أن تنسى نتيجة مباراة الذهاب وعليها التركيز في مباراة الإياب".


وزاد :"فريق صن دوانز لم يخوض أي تدريب حتى الآن، من الغد سيبدأ معسكر مغلق استعدادًا للقاء والمباراة ستقام على ستاد يسع لـ25 ألف مشجع وسيمتلئ على أخره".


وأشار :"هناك تكثيف إعلامي بحث الجماهير على حضور المباراة، كما أن مباريات الفرق المصرية تلقى اهتمام كبير من جانب الجماهير".


وأوضح :"الظهير الأيسر لم يشارك في مباراة الذهاب أمام الأهلي، وسيكون جاهزًا لمباراة الإياب بعد تعافيه من الإصابة بشد".


وعن اللاعبين الذين لفتوا انتباه موسيماني قال :"علي معلول وجونيور أجاي، فأكد أنه أعجب كثيرا بمستواهم".


وأتم حديثه :"هناك متابعة لتدريبات النادي الأهلي، الفريقين كتاب مفتوح لبعضهما، والفريق الذي سيكون في يومه سيحقق الفوز".

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