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رئيس حي باب الشعرية: دهان واجهات العقارات وتطوير الميدان

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:25 ص
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جانب من الجولة
جانب من الجولة
إسماعيل منطاوي
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أكد اللواء ماهر هاشم، رئيس حي باب الشعرية، أنه جار تطوير ميدان الحي، الذي يعد من أهم ميادين الحي، لافتا إلى أن أعمال التطوير تشمل أعمال الرصف، ودهان واجهات العقارات بشكل يليق مع الطابع التاريخي للحي.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، واللواء ماهر هاشم، رئيس حي باب الشعرية، ميدان باب الشعرية، اليوم، لمتابعة أعمال التطوير التي تتم به.

وأضاف "رئيس حي باب الشعرية"، أن التطوير ينتهي خلال شهرين، موضحا أن أعمال التطوير تتم بتبرعات الأهالي، وبجهود ذاتية من أهالي الحي وبمشاركة هيئة النظافة والتجميل التي تقوم بأعمال التشجير.
رئيس حي باب الشعرية: دهان واجهات العقارات وتطوير الميدان
رئيس حي باب الشعرية: دهان واجهات العقارات وتطوير الميدان
رئيس حي باب الشعرية: دهان واجهات العقارات وتطوير الميدان
رئيس حي باب الشعرية: دهان واجهات العقارات وتطوير الميدان
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حي باب الشعرية القاهرة أخبار

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