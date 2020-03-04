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"حارس الجبل" عمل خليجي جديد يجمع صبا مبارك ومنذر ريحانة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:19 ص
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بوابة الفجر
شيماء يونس
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تحدث الفنان منذر عن المسلسل الخليجي "حارس الجبل"، الذي يجمعه بالفنانة صبا مبارك، قائلًا: "إن شاء الله نقدم عمل مهم"، كما أكد تحمسه لهذا العمل الفني رغم صعوبة الأدوار وما بها من تفاصيل ومجهود كبير في أطلالته ومجهود أكبر في الشعر والميكب.

وأوضح خلال لقاء تليفزيوني عبر برامج (MBC trending)، المذاع عبر قنوات MBC، أن ما شجعه للمشاركة في العمل وجود ممثلين ونجوم كبار، وأرجع هذا السبب لإيمان المنتج بهذا العمل الفني والنص الذي يجعله يقدم دور بدوي حقيقي، حيث ظهر ذلك في ركوب خيل، واستخدام الرمح وصديقه الصقر في هذا المسلسل الذي أفلت منه أثناء تصوير المشاهد.
 
تدور أحداث المسلسل في سنة لقبت بسنة الموت، حلت على المنطقة فترة أصابتهم بالجوع والأمراض والجفاف، أدت إلى حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء، ورغم كل ما يعصف بشخصيات العمل يبقى للحب مكان ويدخل العامل الرومانسي بشكل يصف الحياة البدوية، لنشهد على أجمل قصص الحب في زمن النزاعات، ومن خلالها تغير نظرت الحياة والفتاة البدوية.

وطاقم العمل يجمه بين نجوم الأردن من منذر رياحنة وصبا مبارك والفنان السوري خالد القيش، العمل أخراج سائد بشير الهواري و إنتاج شركة Fortuna Media Production لصاحبها المنتج ياسر فهمي،،

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