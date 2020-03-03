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خاص| كارول سماحة تخطف الأنظار بأناقتها في حفل BT 100 بالقاهرة (صور)

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:20 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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خطفت ملكة المسرح الفنانة اللبنانية كارول سماحة الأنظار بأناقتها وحضورها في حفل غنائي ضخم بالقاهرة منذ قليل، وذلك ضمن احتفالية bt100 بحضور عدد كبير من المسؤولين ومجتمع الأعمال المصري.

وتألقت كارول بجمالها وفستان أنيق كشف عن رشاقتها وذوقها الراقي في اختيار إطلالاتها كما قدمت باقة مميزة من أجمل أغنياتها التي سحرت الحضور.

وفي سياق آخر، انتهت كارول من تصوير كليب أغنيتها الجديدة «مش هعيش»، مع المخرج اللبناني جاد شويري في العاصمة الفرنسية باريس، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.
خاص| كارول سماحة تخطف الأنظار بأناقتها في حفل BT 100 بالقاهرة (صور)
خاص| كارول سماحة تخطف الأنظار بأناقتها في حفل BT 100 بالقاهرة (صور)
خاص| كارول سماحة تخطف الأنظار بأناقتها في حفل BT 100 بالقاهرة (صور)
خاص| كارول سماحة تخطف الأنظار بأناقتها في حفل BT 100 بالقاهرة (صور)
خاص| كارول سماحة تخطف الأنظار بأناقتها في حفل BT 100 بالقاهرة (صور)
خاص| كارول سماحة تخطف الأنظار بأناقتها في حفل BT 100 بالقاهرة (صور)
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