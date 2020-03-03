الطالع الفلكي الأربِعَاء 4/3/2020..المُفْرَدَات المُنَاسِبَة!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى السّرطان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.





اليوم 25 أمشير قبطى ، 4 آذار رُومى، 10 رَجَب ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -بالكْ إن مَتْعَدَلْتِشْ معايا حطيّر النّوم من عنيك ، حلبّسَكْ تُهمة (إنتى عاوزة إيه؟)-حِبْ على أدّك دى كلها عِيرَة ،أنا عالأأل شعرى أهو واسنانى أهى وعندى تلاتين جنيه فالبُوستة.(نجوى سالم من مسرحيّة إلا خمسة-1963)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





















*(عطارد فى الحُوت يُسدّس الزّهرة فى الحَمَلْ - غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

عطارد يُسدّس الزّهرة ، التسديس يكون بين كوكبيْن بينهما مسافة 60 درجة لا غير وعادةً يكون ميمُون مسعود العاقبة رغم أنه أقل تأثيراً من التثليث (التثليث كوكبين بينهما 120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدقّ درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الحادية عشرة و 24 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا؟





الزهرة وعطارد هما الكوكبان الدّاخليّان(الأقرب للشمس قبل الأرض) وطبيعتهما ساخنة ، الزهرة ترمزللعاطفة وعطارد يرمز للمهارات الكلامية والعمليات المنطقيّة ، مع هذا التسديس رُبّما وجدت تلك المُفردات المُناسبة/عطارد لتفاتح زميلتك فى العمل بشأن الزواج/الزّهرة بكل لباقة ولطف،لن تفتقر للمنطق/عطارد لإقناع أسرتها بإمكاناتك وهدفك تكوين أسرة/الزهرة ، هذا التسديس مُناسب لإرجاع مُطلقة لعصمة زوجها ، كما أنه مُناسب للترويج لمُنتجاتك التجارية خصوصاً ما يتعلق منها بالفواكه جميلة الشكل والمذاق مُروراً بمنتجات التجميل و مفروشات الديكور والمُجوهرات و اللوحات الفنية والأزياء وانتهاءً بالعطور، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: من الأفضل ترك ذكريات الماضى الفاشلة أو الحزينة خلفنا خاصةً عند شروعنا فى بدايات جديدة ، تَفَاءل خير.





برج الثور: سَدّد فواتيرك وأقساطك الشّهريّة قبل أن تورّط نفسك بعمليّة شراء جديدة قد تكون مغرية لكنّها كافية للتضييق على مصروف أسرتك الشّهرى.





برج الجوزاء: أسلوبك المُغلف بالمنطقيّة واللطف يُحرج خصمك ويُجبره على التخلى عن عناده والتفكير بمرونة وبالحلول الوَسَط، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج السّرطان: قد يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة، لذا لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.





برج الأسد: تمسّك بأعمالك الرّوتينيّة إن حاول أحدهم جرّك لعمل لا تبرع فيه ، إبْتعِد عن الفهلوة ، الطرق المُختصَرَة أو التبرّع بإنجازعمل لا تُعرفه.





برج العذراء : لاتستخف بشخص مُتواضع صغير الشأن، مُمِلّ أو ثقيل الظل من وجهة نظرك، رُبّما قام بمساعدتك يوماً ما فى وقت يتخلى فيه عنك الأصدقاء.

برج الميزان: الثبات الإنفعالى العصبى أحد أهم عناصر النجاح ، لا تسمح بالعواطف بالتشويش على أداء عملك وحكمك على الأمور بمنطقيّة.





برج العقرب: بإمكانك التخلى مُؤقتاً عن فكرة فريق العمل والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.





برج القوس: التفكير بعدّة مشاكل مجتمعة تشل تفكيرك،تخلّص من مشكلة واحدة على الأقل لترفع من معنوّياتك، ركّزعلى حل مشكلة واحدة على الأقل دون تشتّت.





برج الجدي: السيطرة على المواقف المُحرجة يُسمّى علم إدارة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشكلة فحاول قدر إمكانك تخفيض آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.





برج الدّلو: خذ وقتك الكافى لفحص أيّة أوراق أومشاريع قبل موافقتك عليها ، التأجيل أفضل من التسرع فى أمور ليست مستعجلة إلا من وجهة نظر المُستفيد فقط.



