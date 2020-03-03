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الترجي يستعيد سلاح فتاك قبل مواجهة الزمالك

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:16 م
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الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
علاء خليف
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تلقي الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي أنباء سارة قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، المقرر لها الجمعة القادم على ستاد رادس في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذكر موقع " FOOT 24" التونسي أن نادي الترجي التونسي استعاد جهود مدافعه الجزائري عبد القادر بدران وأصبح جاهز لتدعيم الفريق أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل في إطار إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وانتظم المدافع الجزائري التدريبات الجماعية لفريق الترجي التونسي بعد مجهود كبير من الجهاز الطبي للفريق من أجل إعداده للمباراة الهامة أمام الزمالك.

وترك غياب بدران عن الخط الخلفي لنادي الترجي فراغا كبيرا فشل كل من خليل شمام وشمس الدين الذوادي في سده وهو ما كشفته المباريات الأخيرة وخاصة أمام الزمالك سواء في السوبر الإفريقي أو أيضا في دوري الأبطال.

من ناحية أخري أكد الموقع التونسي أن الجهاز الفني للترجي التونسي يأمل في استعادة خدمات المهاجم طه ياسين الخنيسي في مواجهة الجمعة المقبل أمام الزمالك ليكون أمامه خيارات مختلفة بالنسبة لخط هجوم الفريق.

واعتمد الجهاز الفني للترجي على المهاجم الإيفواري إبراهيم واتارا في مباراة الزمالك الماضية.

وخسر الترجي أمام الزمالك 3  / 1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي اقيمت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة الماضي.

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دوري أبطال إفريقيا الزمالك الترجي والزمالك الترجي

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