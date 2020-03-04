وزارة التعليم العالى تكشف عن استعدادات الجامعات لمواجهة "كورونا"

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الجامعات المصرية بدأت الاستعداد مبكرًا للتوعية بخطورة فيروس كورونا، من خلال توزيع مطبوعات توعية على كافة الجامعات.





وتابع "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة قامت بإعداد ندوات بالاشتراك مع الأساتذة في المستشفيات الجامعية، وركزت على النظافة العامة، مضيفًا أن شائعات تأجيل الدراسة أو اختصار الفصل الدراسي أمر غير صحيح.





ولفت المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن الوزارة ملتزمة بالخريطة الدراسة التي أقرت من قبل المجلس الأعلى للجامعات، طالما الوضع والتقارير تؤكد أن الوضع مطمئن جدًا، مشيرًا إلى أن كل الكلام الذي يتحدث عن تأجيل الدراسة، محض شائعات لا أساس لها من الصحة.