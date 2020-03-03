صحة العراق تعلن ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا إلى 31

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما أكدت أن عدد الإصابات في عموم البلاد وصلت إلى 31 حالة، واحدة منها لشخص إيراني الجنسية.











وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان، وفق موقع "السومرية نيوز"، إن "مختبرات وزارة الصحة أكدت تسجيل خمس إصابات جديدة ب‍فيروس كورونا المستجد في العراق، واحدة في بغداد واثنتان في واسط ورابعة في محافظة النجف والحالة الخامسة في محافظة كربلاء".









وأضاف البدر، أنه "تمت متابعة الحالات واكتشافها من قبل ملاكات وزارة الصحة والبيئة والمُصابين الآن راقدون في مؤسسات الوزارة التي خصصت لعذا الغرض وتجري متابعة حالتهم الصحية من قبل ملاكات الوزارة".









وأكد أن "وزارة الصحة والبيئة تؤكد اتخاذها كافة الإجراءات المطلوبة وحسب اللوائح الصحية الدولية وتهيب بالجميع تنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 لاحتواء الحالات وعدم انتقالها كما تؤكد الوزارة على التزام طرق الوقاية من انتقال العدوى".









وأشار إلى أن "عدد الإصابات في عموم البلاد وصلت إلى 31 حالة واحدة منها لشخص إيراني الجنسية".