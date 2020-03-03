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طقس صيفي.. "الأرصاد" تعلن درجات الحرارة ليوم الأربعاء 4 مارس 2020

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:03 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 4 مارس 2020، على مدن ومحافظات مصر.

القاهرة الكبرى

مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

الوجه البحري

مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية

دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد

مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد

حار نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

طقس صيفي.. "الأرصاد" تعلن درجات الحرارة ليوم الأربعاء 4 مارس 2020
طقس صيفي.. "الأرصاد" تعلن درجات الحرارة ليوم الأربعاء 4 مارس 2020
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الكلمات المفتاحية

طقس الأربعاء درجة الحرارة درجات حرارة الأربعاء الطقس

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