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رسميًا.. تأجيل مباراة يوفنتوس ضد ميلان في كأس إيطاليا بسبب "كورونا"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:56 م
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ميلان ويوفنتوس
ميلان ويوفنتوس
عبدالقادر عرابي
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قرر الإتحاد الإيطالي اليوم الثلاثاء، تأجيل مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وضيفه ميلان، والتي كان مقرراً لها غداً الأربعاء بملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو.

وجاء قرار الإتحاد الإيطالي بتأجيل المباراة، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا، والذي انتشر بشكل كبير في إيطاليا.

وكان مقرراً أن تقام المباراة بحضور جماهيري، ليس من بينها سكان مقاطعة لومبارديا التي تضم فريق ميلان، لكن الزحام الشديد المتوقع خارج أسوار الملعب عند وصول حافلة ميلان، أدى لتأجيل اللقاء رسمياً من قبل الإتحاد الإيطالي.

وتعد منطقة لومبارديا من أكثر المناطق المتضررة من إنتشار المرض، وذلك ما دفع المسؤولين لتأجيل اللقاء.

ولم يعلن الإتحاد الإيطالي موعداً جديداً لإقامة المباراة، وذلك بعد أيام من تأجيل ديربي إيطاليا في الدوري بين يوفنتوس وإنتر ميلان الأحد الماضي، بالإضافة لتأجيل عدة مباريات أخرى.

يذكر أن مباراة الذهاب إنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف في كل شبكة، وذلك على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو.

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