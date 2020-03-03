إسعاف "جولف" لنقل المرضى بمستشفى جامعة طنطا (صور)

قال الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه تم توفير سيارة إسعاف جولف بالمستشفى الرئيسي بجامعة طنطا لسهولة نقل المرضى داخل المستشفيات.



وأوضح الدكتور أحمد غنيم، أن توفير هذه السيارة يأتي في إطار توجيهات الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا بالتخفيف عن المرضي وسهولة تنقلهم بين مستشفيات الجامعة بطريقة حضارية وأمنه بدلا من التروللي التقليدي.



وأضاف "غنيم"، أنه جاري العمل علي قدم وساق لتزويد كافة المستشفيات بهذا النوع من السيارات في إطار الخدمات المميزة التى تستهدفها المستشفيات الجامعية.