لهذا السبب.. إلغاء حفل تامر حسني وإليسا في الكويت

خوفًا من فيروس"الكورونا"، وانتشار المرض تم إلغاء حفل الفنان تامر حسني، والفنانة إليسا، بالكويت على هامش مهرجان KMT في حلبة السيارات بعريفجان تحت رعاية "روتانا"، وذلك يوم 5 من شهر مارس الجاري.



ومن المقرر أن تلغي شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات باقي الحفلات الغنائية المقرر إقامتها هذه الفترة، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وخوفًا من انتشار فيروس"كورونا"



جدير بالذكر أن اليسا شاركت حسني، منذ أكثر من سنتين غناء ديو غنائي"من روا الشبابيك"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "تصبح على خير" للفنان تامر حسني.



"من ورا الشبابيك"، من كلمات محمد جمعة، ألحان احمد محي، توزيع يحيي يوسف، هندسة صوت ياسر أنور.



