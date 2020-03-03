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عاجل.. إصابة 16 عاملًا في حادث على صحراوي الإسماعيلية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:51 م
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أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
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أصيب 16 عاملًا، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين نزيف وارتجاج بالمخ وكسور وجروح، وذلك جراء حادث انقلاب السيارة النقل التي كانوا يستقلونها علي طريق الإسماعيلية ـ السويس الصحراوي اتجاه القاهرة أمام وصلة أبوسلطان بمنطقة الصوب الزراعية دائرة مركز فايد.

كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمد مكاوي مأمور مركز شرطة فايد يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث انقلاب سيارة نقل رقم " 1726 ط. ل. ع " علي طريق طريق الإسماعيلية ـ السويس الصحراوي أمام وصلة أبوسلطان اتجاه القاهرة بمنطقة الصوب الزراعية دائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 16 عاملا بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين خطيرة ومتوسطة.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتم نقل جميع المصابين الي مستشفي طوارئ أبوخليفة لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية للازمة.
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