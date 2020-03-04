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تعرف على اختصاصات الدائرة الرابعة "رسوم وضرائب" بمحكمة القضاء الإداري

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:13 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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تنقسم محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، إلى نوعين وهما المحاكم التأديبية، والمحاكم الإدارية، والتي تنقسم إلي ثلاثين دائرة تختص كل منها بنظر اختصاص معين من المنازعات.

وتنعقد جلسات الدائرة الرابعة ضرائب ورسوم، يوم السبت، أسبوعيا بمبنى مجلس الدولة في العباسية.

وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ:
1– الضريبة علي العقارات المبنية، وضريبة الأطيان الزراعية، والضرائب والرسوم الجمركية، والضريبة العامة على المبيعات.

 2 - كما تختص أيضًا بضريبة الملاهي، والضريبة على القيمة المضافة، وغير ذلك من المنازعات الضريبية التي لا تدخل في اختصاص الدائرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة.
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