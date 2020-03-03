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شاهد.. موعد عرض برنامج "أصغر شيف" على ON

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:46 م
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أعلن الشيف علاء الشربيني عن موعد عرض برنامج "أصغر شيف"، المقرر إذاعته على قناة ON، قال الشيف الشربيني خلال برنامجه "أحلى أكلة" الذي يقدمه على قناة ON إن الحلقة الأولى من البرنامج ستكون يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، كاشفًا أن "أصغر شيف" عبارة عن برنامج مسابقات للأطفال، وسيحاول تقديم أفكار جديدة لتشجيع الجيل الصغير، وهو مفيد لتعلم هوايات مختلفة وسيكون بديكور مختلف ومفاجأة للمشاهدين.

برنامج أحلى أكلة يذاع من السبت إلى الأربعاء من الثانية حتي الثالثة ونصف ظهرًا، ويقدم جدول للأكلات بحيث يعرض يوم السبت أسماك والأحد أكلات شعبية، والاثنين أكلات للدايت والأطفال، والثلاثاء أكلات العزومات، والأربعاء مسابقة بين المشاهدين.

شاهد.. موعد عرض برنامج "أصغر شيف" على ON
شاهد.. موعد عرض برنامج "أصغر شيف" على ON
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