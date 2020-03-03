وزير الأوقاف: الدفاع عن النفس لا ينطوي تحت مصطلح إرهاب

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه عرض تجربة مصر في مواجهة التطرف بمؤتمر جنيف في الأمم المتحدة، وأكد على تجاوز مصر لمصطلحات الأقلية والأغلبية والوصول إلى المواطنة المتكافئة.



وشدد "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، على أنه ليس هناك إرهاب مشروع كما يقول البعض، والدفاع عن النفس لا ينطوي تحت مصطلح إرهاب؛ حتى لا يختلط الأمر على أحد.



وأضاف أن التوافق العالمي لإنهاء النزاعات والخلافات في جميع دول العالم عقد المواطنة في بناء الدولة الحديثة، لافتًا إلى أنه رفع توصية للأمم المتحدة خلال مؤتمر جنيف بتجريم الإرهاب والدول الراعية له بالأخص الإرهاب الإلكتروني.

