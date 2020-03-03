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سفير مصر في جنوب إفريقيا: الخطيب سر تفاؤل لاعبي الأهلي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:44 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قال شريف عيسى سفير مصر في جنوب إفريقيا إن هناك حالة من التفاؤل داخل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.


وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"البعثة تمكث في فندق مميز للغاية، وهناك شعور بالراحة بالتواجد في جنوب إفريقيا".


وتابع :"وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رئيسًا  للبعثة يبعث حالة من البهجة والتفاؤل قبل المباراة ورغبة على تخطي هذه العقبة".


وزاد :"هناك جمهور من النادي الأهلي سيتواجد في المباراة لا نعلم عددهم لكن مرحبًا بهم في جنوب إفريقيا".


وأشار :"الصحف الجنوب إفريقية أشارت إلى أن القلق يسيطر على فريق صن داونز هذه المرة بسبب مستوى الأهلي المميز، وأن هناك دعوات للجماهير لملئ ملعب المباراة".


وأشار :" سعته الاستاد الذي سيقام عليه المباراة هي ٢٥ ألف مشجع، والجماهير تسعى لملئ كل الأماكن فيه".


وأوضح :"عقدنا اجتماع أمني مع المسئولين عن الاستاد وتم الاتفاق على الحصول على ٢٠٠ مكان لجمهور الأهلي وهي مؤمنة".


وأتم حديثه :"في مدينة بريتوريا لا يوجد العنف في المباريات مثل بقية الفرق الأخرى".

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