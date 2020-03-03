كومان يكشف سبب رفضه تدريب برشلونة





كشف كومان المدير الفني لمنتخب هولندا مفاجأة من العيار الثقيل حول رفضه لتدريب نادي برشلونة الاسباني خلال الفترة الماضية خلفا للمدرب المقال من النادي الكتالوني فالفيردي.





وقال كومان :"‏نعم اتصل بي رئيس نادي برشلونة من اجل ان اعوض رحيل فالفيردي، ولكن قلت لا من اجل المنتخب الهولندي، قلت لا لتدريب البارسا لأن الوقت لم يكن مناسبا".





وأضاف مدرب منتخب هولندا:"فرانكي دي يونج يلعب كثير من الدقائق في برشلونة ولكنه يلعب في موقع مختلف عن مركزه في اياكس ومنتخب هولندا".





يذكر أن إدارة نادي برشلونة الاسباني قد قررت إقالة المدرب فالفيردي بند الخسارة امام نظيره نادي اتلتيكو مدريد في دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني وكانت العديد من التقارير الاسبانية والعالمية قد أكدت تواصل إدارة نادي برشلونة مع المدرب كومان المدير الفني لمنتخب هولندا بالاضافة الى اللاعب الدولي الاسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد القطري لخلافة المدرب الاسباني لكنهما رفضا ليستقر جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة علي تعيين المدرب كيكي سيتين مديرا فنيا للنادي الكتالوني.



