"سعفان" يكشف مستجدات حالة المصري المشتبه في إصابته بكورونا في إيطاليا

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تفاصيل حالة المواطن المصري المصاب بكورونا في إيطاليا، موضحا أن مكتب التمثيل العمالي في إيطاليا تواصل مع الجهات الإطالية لمعرفة تفاصيل حالة المواطن المصري.



وأشار "سعفان"، خلال اتصال هاتفي برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن المصاب المصري حتى الإقامة الجبرية في منزله لمدة 14 يوم، وهناك متابعة طبية لحالته، منوها بأن الشوارع الإيطالية تقريبا خالية من المارة.



وأضاف وزير القوى العاملة، أنه يحرصون على أن يكون هناك حملات توعوية على مستوى كل مديريات القوى العاملة لمواجهة الكورونا، مؤكدا أنهم يحرصون على الاطمئنان على العمالة المصرية في كل الدول التي ظهر بها إصابات.

