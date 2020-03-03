نجوم الفن في حفل افتتاح معرض فاروق حسني (صور)

افتتح الفنان فاروق حسنى، بقصر عائشة فهمى بالزمالك، معرض الفن تشكيلي بحضور عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة ليلي علوي، الهام شاهين، ساندرا نشأت، رجل لأعمال نجيب ساويرس، فريدة الشوباشي، الإعلاية لميس الحديدي وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.





وضم المعرض 62 عملاً فنياً من أحداث إبداعات الفنان الكبير، وقامت الناقدة التشكيلية الدكتورة أمل نصر أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الأسكندرية بإعداد الدراسة النقدية للأعمال الفنية المعروضة.





ويعد الفنان فاروق حسنى أحد أهم كبار الفنانين التشكيليين المعاصرين فى مصر والوطن العربى، حيث عرضت أعماله فى المتاحف الدولية، مثل متحف المتروبوليتان فى نيويورك، ومتحف كاروسيل باللوفر فى باريس، ومتحف طوكيو للفنون باليابان، ومتحف هيوستن للفنون بالولايات المتحدة الأمريكية، ومتحف فورت لودرديل الولايات المتحدة الأمريكية، ومتحف فيينا القومى بالنمسا، متحف فيتوريانو بروما، والمتاحف الفنية فى العالم العربى، مثل متحف سرسق بلبنان، ومتحف الشارقة بالإمارات، ومتحف الوطنى البحرين، بخلاف الجاليرهات والقاعات الخاصة الخاصة حول العالم.



