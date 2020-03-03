أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 3 / 3 / 2020: مفاجأة كبري في عقوبة كهربا.. بشري سارة قبل مواجهة صن داونز.. فايلر يستقر على مهاجم الأهلي الأساسي

شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 3 مارس لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 3 / 3 / 2020:-





مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم





شهدت الساعات الماضية مفاجأة قوية في عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري عقب الأحداث المؤسفة التي وقعت في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك في دولة الإمارات.





وقررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة إيقاف محمود كهربا حتي نهاية الموسم الجاري على خليفة اشتباك اللاعب مع لاعبي نادي الزمالك عقب مباراة السوبر والدخول في مشاجرت مؤسفة عقب تتويج الزمالك باللقب بركلات الترجيح.





وعلم "الفجر الرياضي" أن وفد من الأهلي برئاسة محمد عثمان المستشار القانوني زار اتحاد الكرة بالأمس من أجل تخفيف عقوبة كهربا في الفترة القادمة، وتقديم تظلم أو التماس بشكل رسمي ضد العقوبة الموقعة ضد اللاعب.





وقدم وفد النادي الأهلي تظلم رسمي ضد عقوبة إيقاف محمود كهربا حتى نهاية الموسم إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة من أجل تخفيف العقوبة ، وتم قبول تظلم القلعة الحمراء على أن يتم مناقشة الأمر منتصف الأسبوع المقبل.





وحصل وفد النادي الأهلي على تطمينات من الجبلاية بتخفيف العقوبة الموقعة ضد كهربا والتراجع عن إيقافه حتى نهاية الموسم الجاري.





وعلم "الفجر الرياضي" أن الاتجاه السائد داخل اتحاد الكرة بتخفيف عقوبة محمود كهربا من الإيقاف حتى نهاية الموسم إلى الإيقاف من 6 إلى 8 مباريات فقط منذ مباراة السوبر المصري أمام الزمالك في الإمارات أو بمعني أدق بداية من مباراة الأهلي وسموحة يوم 11 مارس الجاري بالدوري الممتاز.





نجم الأهلي يقترب من المشاركة أمام صن داونز





اقترب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من اللحاق بمواجهة الفريق الأحمر المقبلة أمام صن داونز الجنوب إفريقي.





ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة المقرر لها عصر السبت المقبل بإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان معلول قد اشتكى من الإصابة بشد في العضلة الأمامية عقب مباراة الأهلي الماضية أمام صن داونز والتي قاد فيها الظهير الدولي التونسي الفريق الأحمر للفوز بعدما سجل ثنائية فريقه في شباك الفريق الجنوب إفريقي.





وتحسنت حالة اللاعب التونسي حيث يؤدي برنامجه التأهيلي بشكل جيد للغاية وهناك تحسن كبير في حالته، ليقترب من المشاركة في المباراة.





فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي





استقر السويسري فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على المهاجم الأساسي للفريق الأحمر في المباريات القادمة .





ويتجه فايلر لاستمرار الاعتماد على مروان محسن في الخط الهجويم للفريق على حساب الوافد الجديد بادجي بالرغم من الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها مروان محسن بالفترة النماضية.





وحرص فايلرع لى دعم مروان محسن خلال جلسة خاصة في جنوب إفريقيا فور وصول الفريق لخوض مواجهة الإياب.





وطالب فايلر مهاجم الأهلى بعدم التأثر بالانتقادات التى يتعرض لها فى الوقت الحالى، وطالبه ببذل أقصى ما لديه فى مواجهة العودة لحسم التأهل.





وكان الاهلي قد نجح في الفوز على فريق صن داونز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على ملعب ستاد القاهرة الدولي.





خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق





تلقت جماهير الأهلي، خبرا سارا، بشأن نجم الفريق حمدي فتحي، والذي يغيب عن المارد الأحمر منذ نوفمبر الماضي.





وتلقى الجهاز الطبي في الأهلي، تقريرا طبيا جديدا عن حالة اللاعب، من الخبير الألماني هيرمان ماير، يفيد بتحسن حالة اللاعب.





وكان الطبيب الألماني ماير، قد أجرى جراحة غضروف الركبة لفتحي في ألمانيا، بعد تعرض اللاعب لإصابة أثناء وجوده في معسكر المنتخب المصري نوفمبر الماضي.





وأكد تقرير الطبيب الألماني، أن حالة حمدي فتحي، مطمئنة إلى حد كبير، والبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يقوم بتنفيذه داخل مقر النادي في القاهرة يسير بصورة نموذجية، وفقا لما تم الاتفاق عليه في وقت سابق.





وطالب الخبير الألماني باستمرار اللاعب في تنفيذ الجزء المتبقي من البرنامج العلاجي والتأهيلي، وأبدى تفاؤله بتحسن حالة فتحي بشكل كبير.





الأهلي يحذر الكاف من جاساما ويطلب مراقبته أمام صن داونز





أجرت إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إتصالات مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منذ أكثر من أسبوعين لإبداء تخوفها من تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة صن داونز بطل جنوب إفريقيا المقرر لها الثالثة عصر السبت القادم في إياب ربع نهائي دوري رابطة الأبطال.





وشهدت الاتصالات والمكاتبات الرسمية مع الكاف تأكيدات الأهلي علي قلقه تجاه الإصرار غير الواضح لإختيار الحكم الجامبي الذي يحمل مشاعر غير طيبة للنادي الأهلي و لاعبيه وجماهيره لهذه المباراة وذلك استنادا إلي وقائعه التحكيمية المتعددة في أوقات سابقة والتي حملت ظلما واضحا للأهلي من خلال عدم تطبيقه القانون وقواعد العدالة التحكيمية.





ويسعي الأهلي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة لذا أبدي قلقه وتخوفه من الإصرار غير المبرر علي إسناد مباراة العودة أمام صن داونز للحكم الجامبي الذي سبق وأن أدار مباراة الفريقين في إياب نفس الدور العام الماضي وظهر بشكل غير طيب علي الإطلاق بل وقام بالتغاضي عن احتساب هدف صحيح سجله جونيور أجايي فضلا عن منحه الفرصة للاعبي صن داونز وقتها لاهدار الوقت بشكل متكرر إلي جانب صافرته المتكررة التي حجمت لاعبي الأهلي وساهمت في وداع البطولة.





خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف





كلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أمير توفيق مدير التعاقدات بالدخول في مفاوضات مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، للحصول على خدماته بالصيف المقبل.





وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر خاص داخل القلعة القلعة الحمراء، أن لجنة التخطيط بالنادي والتي يترأسها محسن صالح، أوصت بالتعاقد مع كريم العراقي ظهير الفريق البورسعيدي بالموسم الجديد.





وأضاف المصدر: " لجنة التخطيط بالأهلى، ترى أن العراقي هو أفضل من يعوض أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، خاصةً أنه مازال صغير في السن، وساهم في التتويج مع المنتخب الوطني الأولمبي ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لأول مرة في تاريخ مصر، بمنتصف العام الماضي".





وتابع: " من المنتظر أن يدخل أمير توفيق في مفاوضات أولية مع تامر النحاس وكيل اللاعب، من أجل معرفة المتطلبات اللازمة للتعاقد مع اللاعب، على أن يتم التفاوض مع ناديه بصورة رسمية".





واختتم: "الأهلي سيحاول إنهاء كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب قبل انطلاق بطولة أولمبياد طوكيو 2020، والذي سيشارك فيها اللاعب مع المنتخب الوطني، والتي سيتوقع خلالها تلقيه العديد من العروض المحلية والأوروبية".



