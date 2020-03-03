مجلس الوزراء: نتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا (فيديو)

قال اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء، إن هناك تعاون وتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا، مشيًرا إلى أن مصر كانت على أتم استعداد للتعامل مع المرض.



وأضاف، "عبد المقصود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن قطاع الأزمات بمجلس الوزراء يقوم بإعداد الخطط لمواجهة الكوارث والأزمات، لافتًا إلى أن هناك أكثر من وزارة تتابع بشكل يوم وعلى مدار 24 ساعة لرصد ما يتم لفيروس كورونا حول العالم.



وتابع رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء: "نبذل جهود كبيرة لمواجهة الشائعات بشأن الفيروس، ومصر لم يكن بها إلا حالة واحد مصابة بـ "كورونا" وهو أجنبي الجنسية ويخضع للعلاج، مؤكدًا أن هناك شائعات كثيرة ظهرت في الفترة الأخيرة بسبب "كورونا".



ونوه إلى أن 12 عينة للمشتبهين بإصابتهم بالفيروس جاءت سلبية، لافتا إلى أن قطاع الأزمات بمجلس الوزراء يتعاون مع جهات أجنبية من مختلف دول العالم لمواجهة الفيروس.



واستطرد قائلًا: "نعمل من خلال خطة قومية لمواجهة الأمراض والأوبئة"، معقبًا: "التحدي للشائعات أصعب بكثير من التحدي للمرض، وتم تدشين موقع لرصد ما يحدث عن فيروس كورونا حول العالم.

