خوفًا من كورونا.. السعودية تعلن تأجيل جميع حفلاتها الفنية

قررت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، تأجيل دورته الافتتاحية والتي كان من المقرر انطلاقها يوم 12 مارس الجاري خوفًا من أزمة مرض فيروس الكورونا.



وأعلنت إدارة المهرجان أن تأجيل دورة المهرجان جاء تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية وحرصًا على سلامة الجمهور، وفريق العمل.



كما أكدت إدارة المهرجان في بيانها على التزامهم بكافة الاجراءات لكي تتم مواجهة فيروس كورونا بشكل فعال، وسوف يتم الإعلان عن إنطلاق الموعد الجديد خلال هذه الفترة بمجرد أن تسمح الأوضاع.



وانطلق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عام 2019، وهو حدث سنوي تستضيفه جدة في المملكة العربية السعودية، وتقام دورته الافتتاحية من 12 إلى 21 مارس 2020.