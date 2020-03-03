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"النهار" تتعاقد علي مسلسل غادة عبد الرزاق حصريًا في رمضان

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:25 م
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الفجر الفني
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تعاقد رجل الأعمال علاء الكحكي، رئيس مجلس إدارة شبكه قنوات "النهار"، مع المنتج ممدوح شاهين، على عرض مسلسل "سلطانة المعز"، للنجمة غادة عبد الرازق، حصريًا على شاشتها خلال شهر رمضان القادم.
 
وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.

"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي الغيطي، محمد حاتم، انتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.
"النهار" تتعاقد علي مسلسل غادة عبد الرزاق حصريًا في رمضان
"النهار" تتعاقد علي مسلسل غادة عبد الرزاق حصريًا في رمضان
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