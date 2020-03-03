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بعد أزمة حسن شاكوش.. محمد حماقي يرد على حلمي بكر مظنش أنها فاشلة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:26 م
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محمد حماقي
محمد حماقي
شيماء يونس
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انطلقت الأزمة الفترة الماضية الواقعة بين فنانين المهرجانات من نقيب السينمائين إلى الفنان محمد حماقي، وذلك بعدما صرح الفريق القائم على عمل أغنية "بنت الجيران"، باستخدام لحن أغنية "حاجة مستخبية"، حيث وجه الفنان محمد حماقي الرد المناسب على هذا الموقف، ويعتبر أن هذة الأغنية ليست الأولي فسبقتهم "يا ستار وأحلى حاجه فيكي، في حضن عينيك".

وجاء رد الفنان "حماقي"، عن أنه تم أستخدام أغاني كثرة له ترجمت إلي تركي روماني وهندي، وتشوية الأغنية فهو شئ يرفضه تماما، وأن هناك أصول لاستخدام أغاني آخري، ولابد من إرجاع الحقوق لأصحابها، والمجال فيه قانون لابد كل من يغني يحترم شئ كهذا، واستكمل حديثة قائلا:" مفيش عندي مشكلة بالعكس، يعتبر تعبير من الناس أن الاغنية ناجحة ومش عارفين يعملوا زيها فبنغنيها"

وتحدث حماقي عن تعليق الملحن حلمي بكر في مقابلة مع الإعلامي عمرو اديب، وذلك من خلال برنامج الحكاية، حيث قال أن هناك مطرب سابق أستخدم هذة الأغنية ولم تنجح" ورد حماقي أنه ليس لديه رد، ولم يتابع هذة الأزمة وأن هناك الكثيرين من ينصبون أنفسهم حكام وبيتكموا في شئ ليس ملك لهم، وأنه لايرى أن هذة الأغنية فاشلة، ولا يوجد من يريد أستخدام أغنية تجعله فاشل".

ومن ناحية آخري حقق ألبوم محمد حماقى "كل يوم من ده"، نسب مشاهدات عالية وصلت لما يقرب من 105 ملايين مشاهدة على قناة "نجوم ريكوردز"، بموقع "يوتيوب"، وطرح حماقي مؤخرا كليب أغنية "تعرف بحبك ليه"، وهي كلمات أمير طعيمة، وألحان تامر علي، وتوزيع تميم، وأحيا حماقي حفل عيد الحب فى العاصمة الفرنسية باريس، بقصر المؤتمرات وأعن عن موعد حفله القادم يوم5 مارس في جدة، بملعب "الجوهرة"، وحفله التالي 6 مارس في الجامة الأمريكية
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