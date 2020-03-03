وائل الإبراشي: ما يقوم به أردوغان الآن يعتبر عملية اتجار بالبشر

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم اللاجئين السوريين كآداة سياسية لتحقيق أهداف في سوريا، وهذا يعتبر أكبر جريمة إتجار بالبشر حدثت في التاريخ.



وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، لافتًا إلى أن "أردوغان" بدأ في إرسال 130 ألف لاجئ سوري إلى أوروبا، من خلال إلقائهم في البحر على ظهر القوارب، معقبًا: "ما تقوم به أنقرة أكبر عملية اتجار في البشر".



وتابع أن "أردوغان" يحاول الضغط على أوروبا، لكي تتخذ موقف مؤيد له ضد الجيش السوري في إدلب، لافتًا إلى أن أوروبا لديها خوفًا من تغير هويتها، إذا دخل هؤلاء اللاجئين إلى حدودها.





