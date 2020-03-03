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محمد حماقي عن المهرجانات: "مكانها الوحيد اليوتيوب"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:40 م
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محمد حماقي
محمد حماقي
شيماء يونس
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تحدث الفنان محمد حماقي، في لقاء خاص مع برنامج "MBC trending"، المذاع على قناة، عن سرقة اللحن الخاص بأغنية "حاجة مستخبية"، لتنتج أعنية "بنت الجيران" من قبل المطرب حسن شاكوش وعمر كمال، حيث أن هذة الأغنية حصدت نسب مشاهدات عالية وصلت إلى 150 مليون مشاهدة.

حيث جاء رد الفنان محمد حماقى عن سرقة اللحن الخاص بالأغنية، قائلا: " اللحن مدين كلمات محمد عاطف التوزيع لمحمد ابراهيم نولت من 2012 وتملكها شركة نجوم ريكورز"، وعبر عن أن الغريب يأتي أن جميع الأطراف المتعلقة بهذا الموضوع لم تتحدث في هذا الأمر ومن يتحدث في هذا الموضوع من لا يمتلك حق في هذة الأغنية.

ورد "حماقي" عن عدد المشاهدات الكبيرة على هذا الفيديو قائلا: "هذا النوع من الأغاني هو المكان الوحيد له يوتيوب لأنها من غير تصاريح ومن غير مصنفات، وقال أن أستخدام الأغاني أو ألحانها ليس جديد، فهي فكرة موجودة من أوقات كبيرة ممكن مونولوجست يستخدم لحن للسيدة أم كلثوم، الفنان العظيم عبد الحليم حافظ، مثلما أستخدمت الفنانة شويكار أغنية أم كلثوم في أحد أفلامها وقالت "ياللي ظلمت الرقص وقولتوا وعدتو عليه" بدلا من " ياللي ظلمت الحب وقولتوا وعدتوا عليه".

والجدير بالذكر أن ألبوم محمد حماقى "كل يوم من ده"، حصد نسب مشاهدات عالية وصلت لما يقرب من 105 ملايين مشاهدة على قناة "نجوم ريكوردز"، بموقع "يوتيوب"، وأعن عن موعد حفله القادم يوم 5 مارس في جدة، بملعب "الجوهرة، ونشر تفاصيل الحفل من خلال صورة على موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"
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