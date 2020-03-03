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الدفاع التركية تعلن مقتل أحد جنودها في إدلب السورية
الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:28 م
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الفجر
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل أحد الجنود الأتراك في إدلب السورية.
ويذكر أن أعلنت، أمس الاثنين، مقتل جندي في قصف لقوات الجيش السوري في إدلب وذلك في حصيلة جديدة للخسائر التركية داخل سوريا. والخميس الماضي، تكبدت تركيا أكبر خسارة لها في شمالي سوريا، حيث قتل 33 جنديا، فضلا عن 32 مصابا، جرّاء غارة شنتها قوات الجيش السوري.
فيما قالت المصادر السورية إن عددهم 34. وفي وقت سابق الإثنين، أكدت سوريا، عزمها وتصميمها على التصدي للعدوان التركي على شمالي البلد وخاصة محافظة إدلب.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية السورية أن بلاده تعرب عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع للعدوان التركي على سيادة وحرمة الأراضي السورية.
وأشارت إلى أن ممارسات تركيا تأتي "تتويجا للسلوك العدواني لنظام رجب طيب أردوغان ودعمه اللامحدود للمجموعات الإرهابية التي استباحت دماء السوريين وخلفت الخراب والدمار".
وتمثل إدلب في الآونة الأخيرة معقلا للجماعات الإرهابية ومليشيات موالية لتركيا.
وتخضع لاتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه موسكو وأنقرة في حوار أستانة 2018.
وخلال فبراير الماضي، اقترب الجيش السوري من نقاط المراقبة التركية بإدلب واشتبك مع عناصرها.
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