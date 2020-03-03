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ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان هاتفيا أسس السلام

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:26 م
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محمد بن زايد
محمد بن زايد
الفجر
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بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الثلاثاء،مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس التعاون بين البلدين والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.


وأكد الجانبان خلال اتصال هاتفي على ضرورة ترسيخ أسس السلام والتنمية و الاستقرار في المنطقة، وسبل دعم العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات للارتقاء بها إلى آفاق أشمل و مستوى شراكة استراتيجية تخدم مصالح البلدين وشعبيهما .. إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين.


و أكد الجانبان حرصهما على تعزيز جوانب التعاون و العمل المشترك بين البلدين.. وشددا على ضرورة ترسيخ أسس السلام والتنمية والاستقرار الإقليمي والدولي وإيجاد حلول سلمية للأزمات والقضايا التي تشهدها بعض دول المنطقة.



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محمد بن زايد رئيس الوزراء اليوناني تنميه اليونان الرى اتصال هاتفي

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