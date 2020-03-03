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كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي أون لاين| رابط حي مباراة ليفربول اليوم kora on line

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:31 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ينطلق موعد مباراة تشيلسى ضد ليفربول فى كأس الاتحاد الإنجليزى في تمام العاشرة إلا ربع مساء على "ستامفورد بريدج" في المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس الاتحاد الإنجليزى.

موعد مباراة تشيلسى ضد ليفربول فى كأس الاتحاد الإنجليزى 
تأهل الريدز لدور الستة عشر بعد تغلبه على شورزسبري تاون بهدف نظيف في مباراة الإعادة، بعد انتهاء اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي 2/2، بينما صعد تشيلسي بعد الفوز علي هال سيتي خارج أرضه بهدفين مقابل هدف.

أعلن نادى ليفربول الإنجليزى، عبر موقعه الرسمى جاهزية الثنائى جوميز وجيمس ميلنر لمواجهة تشيلسي، ويعود جوميز وميلنر للمشاركة في مباراة تشيلسي، حيث غاب الأول عن مباراة واتفورد بسبب إصابة طفيفة، فيما غاب الأخير بسبب إصابة عضلية أدت إلى غيابه عن أخر مبارتين للريدز.

سجل فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، العديد من الأرقام السلبية بعد الخسارة الأولى التى تلقاها بالموسم الجارى 2019-2020 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سقط أمام واتفورد بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة"البريميرليج".

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