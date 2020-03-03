وزير الأوقاف يوضح حكم إلغاء موسم الحج هذا العام بسبب كورونا

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن قرار المملكة العربية السعودية بإلغاء تأشيرات العمرة بشكل مؤقت شجاع وحكيم، ومبني على قواعد شرعية.



وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا مانع من إلغاء الحج خلال الموسم القادم بسبب انتشار فيروس كورونا في حالة وجود خطر على السعودية.



وأكد أن الإسلام رسالة للعالم، وندعو الله أن يرفع البلاء عن جميع البلدان، للافتًا إلى أن الرأي العلمي يقول أن فيروس كورونا سينحصر بعد موجة الشتاء.

