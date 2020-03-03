المركز الأوليمبي يستضيف معسكر اليد بعد تأجيل ودية الكويت

قرر اتحاد المصري لكرة اليد ، دخول المنتخب الأول فى معسكر مغلق بالمركز الأوليمبي بدءًا من منتصف مارس الجاري فى أولى انطلاقات الاستعداد لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .









يأتي الاستقرار على دخول المنتخب فى معسكر المركز الأوليمبي بعد إلغاء وديع الكويت والتي كان مقرر إقامتها يوم ٢٠ من نفس الشهر بعدما فضل الاتحاد الكويتي تأجيلها بسبب فيروس كرونا على ان يتم تحديد موعد جديد لإقامتها بعد استقرار الأوضاع .









يذكر أن ، منتخب اليد قد دخل في معسكر مغلق بالمركز الأولمبي بالمعادي قبل المشاركة في بطولة افريقيا الأخيرة في تونس ، والتي توج بها فراعنة اليد ونجح في التأهل إلي أولمبياد طوكيو 2020 .



