التفاصيل الكاملة للإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، لطرح شقق الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعدد من المدن الجديدة في محافظات الصعيد، بداية من الفيوم حتى أسوان، بواقع 20 إلى 30 ألف وحدة سكنية ويعتبر أبرز الشقق في أكتوبر والعبور وبدر والسادات، وتعتبر هذه الشقة هي أرخص شقة تطرحها وزارة الإسكان.





ويشتمل الطرح الجديد على 20 ألف وحدة كاملة التشطيبات وجاهزة للسكن عبارة عن 3 غرف صالة وحمام ومطبخ بمساحة موحدة 90 مترًا، ويصل سعرها إلى حوالي 184 ألف جنيه حيث تم تحديده سعرًا موحد للشقة بجانب 5% من ثمن الشقة قيمة وديعة الصيانة، وتجرى عمليات السداد على 20 سنة بنظام التمويل العقاري.





التقديم عن طريق البريد

ومن المقرر أن يكون التقديم عن طريق مكاتب البريد الموجودة في مدن ومحافظات طرح الوحدات السكنية حيث سيتم سداد مقدم الحجز وقيمة كراسة الشروط، ثم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.





وجاءت أهم شروط الحجز كالتالي:

1- أن يكون الحد الأقصى لدخل الأعزب 4200 جنيه.

2- الحد الأقصى لدخل المتزوج ويشمل ( الزوج والزوجة)5700 جنيه.

3- الحد الأدنى للراتب 1300 جنيه.

4- سن المتقدم من 21 إلى 50 سنة.

5- لا يكون المتقدم أو أي فرد من أسرته حصل على دعم سابق من الحكومة سواء شقة أو أرضًا.

6- يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل في المحافظة التي سيتقدم لحجز وحدة بها،أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.





أما بالنسبة للأوراق المطلوبة فهي كالتالي:

1- للأعزب:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- مفردات مرتب من جهة العمل مختومة وموضح بها صافي الدخل.

- بالنسبة للأعمال الحرة فلا بد من إحضار شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي.

- برنت تأمينات اجتماعية.

- وصل مرافق كهرباء أو غاز أو ماء.





2-المتزوج:

- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة تكون سارية

- مفردات مرتب الزوج والزوجة لو كانت تعمل

- قسيمة الزواج

- شهادات ميلاد الأطفال





3- الأرامل والمطلقات

- صورة الرقم القومي

- بيان معاش إن وجد

- شهادة الوفاة

- قسيمة الطلاق

- صورة عقد الإيجار

- شهادات ميلاد الأطفال

- بالنسبة للمطلقة لو كانت لا تتقاضى نفقة، لا بد من إحضار مستند من بنك ناصر أو الشؤون الاجتماعية يثبت ذلك





4- ذوي الاحتياجات الخاصة:

- صورة بطاقة الرقم القومي

- مستند الإعاقة، من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن.

- مستند إعاقة حديث صادر في عام 2019

- وصل مرافق

- مفردات مرتب إن وجد

- برنت تأمينات إن وجد





ويشار إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي يتواجد في 21 مدينة جديدة وفي بعض المحافظات، حيث يتم تنفيذ 650 ألف وحدة، وتم الإنتهاء من 415 منها، وتخصيص 310 ألف شقة.





وقد طرحت وزارة الإسكان العام الماضي الإعلان ال11 من الإسكان الاجتماعي بواقع 20 ألف وحدة بمساحات موحدة 90 مترًا (3 غرف وصالة) بسعر 184 ألف جنيه، بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، وفي نهاية 2019 طرحت الإعلان ال12 بواقع 20 ألف شقة أيضًا بسعر197 ألف جنيه، بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية.